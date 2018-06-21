МААМУЛЬ. Финиковое пирожное

Рецепт этого восточного печенья я искала давно и нашла в потрясающе интересной книге Иерусалимская трапеза 3000 лет, рецепты для которой собрала и записала Шери Ански.
Что касаемо маамуль, то пирожное подавали ещё в женских гаремах вместе с другими сладостями. Подавали кофе и кальян.Кофе пили обжигающим без сахара.
Способов приготовления маамуля множество, я в этом убедилась, занимаясь поисками рецепта. Его готовят круглыми, квадратными, овальными, с узором и без. Этот мне показался самым приемлемым и простым. Предлагаю его Вам.
Для теста понадобится:
мука - 2,5 стакана (250 мл)
масло сливочное мягкое -250 гр
розовая вода - 5 столовых ложек ( если нет, замените 5 столовых ложек воды + несколько капель цитрусовой или любой фруктовой эсенсии)
Для начинки:
финики,мелко нарезанные или финиковая паста (такую пасту можно приготовить из фиников, измельчив их в блендере), финики также можно заменить другой начинкой : измельченный миндаль, корица , сахар и орехи. Поскольку автор не указывает точные пропорции, ориентируйтесь сами, сколько и чего положить. Начинки примерно должно быть грамм 250-300.
Как готовить:
Муку просеять и смешать с мягким маслом, продолжая мешать,добавляем воду. Как только тесто собралось в комок,оно готово. Важно не замешивать его слишком долго. Заверните его в пленку и положите на 1 час в холодильник.
Час прошел, достаем тесто и делим его на равные части величиной с кулак. Из каждого кусочка на рабочей поверхности раскатываем трубочку. Скалкой раскатываем трубочку в продолговатую полоску. На полоску выкладываем начинку, защипываем и снова получаем трубочку. Трубочки перенести на противень и выпекать 15-20 минут при температуре 200-210 гр. Очень важно выпекать маамуль при высокой температуре. Так он будет рассыпчатым и мягким, при низкой температуре он станет хрупким и твердым.
Что бы определить готовность, достаточно перевернуть трубочки и убедиться, что нижняя часть приобрела желтый цвет. Верх маамуля должен оставаться белым или слегка золотистым.
Теплые трубочки нарезать наискосок. Остудить и припорошить сахарной пудрой.
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