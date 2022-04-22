Рецепты

пятница, 22 апреля 2022 г.

Куриные желудки в кисло-сладком соусе с кнейдлах



 

Кнейдлах - традиционные клецки из мацовой муки, которые едят с бульоном на Песах. Конечно, можно есть их круглый год, но на Песах это практически обязательно у евреев ашкеназим - выходцев из Европы.

Кнейдлах мы уже готовили и я посвятила этим клецкам достаточно много контента с определенными нюансами как правильно и вкусно приготовить. Не поленитесь и посмотрите по ссылке. Единственно, что хочется добавить, то это возможность приготовить их заранее, отварить и сохранить для дальнейшего пользования в течении 2-3 дней в плотно закрытой коробке в холодильнике. У меня столько не хранятся, потому что съедают под чистую в качестве добавки.

Но вот мука мацовая осталась и мне не хотелось её сохранять. На Фейсбуке в ленте промелькнула чья-то идея ( не могу вспомнить чья - если узнаете себя - подскажите), но идея отличная. И почему я сама не додумалась?

Итак:

1 кг куриных желудков хорошо очищенных и промытых

2 крупные луковицы

соль по вкусу ( я не солю, так как птичьи желудки у нас продают солеными, их нужно хорошо вымачивать от соли)

черный перец

лавровый лист

душистый перец

200 гр томатной пасты

лимонный сок

сахар

растительное масло


Лук очистить и нарезать, обжарить на растительном масле. Промытые желудки добавить к луку, долить немного горячей воды и тушить до готовности. Время от времени перемешивайте и при  надобности добавляйте немного воды. 

Если есть мультиварка, то это будет идеальным вариантом для тушения, так  как куриные или индюшиные желудки требуют времени на приготовление.

В конце добавьте томатную пасту, специи, лавровый лист, сахар и лимонный сок. Попробуйте. Вкус должен быть кисло-сладким. 

Самое время положить в соус кнейдлах. Вы уже их приготовили? 

На 150 гр мацовой муки ( 1 стакан) 

1 яйцо

щепотка соли

1 стакан воды или бульона

Примерно большую часть муки смешайте с солью, яйцом и водой. Дайте постоять минут 10-15.
Добавьте остальную муку и хорошенько перемешайте. Должно получиться не очень крутое тесто, если крутое - добавьте воды. Из теста накрутите шарики величиной с грецкий орех. В кастрюле вскипятите воду и отварите шарики примерно минут десять в кипящей и подсоленой воде на среднем огне. 

Переложите готовые кнейдлах в соус с желудками. Перемешайте. Дайте покипеть на маленьком огне.



Салат из свежей капусты с огурцами и укропом к такому  соусу будет очень кстати.
Приятного аппетита!



Posted by at
Labels:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)