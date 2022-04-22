Куриные желудки в кисло-сладком соусе с кнейдлах

Кнейдлах - традиционные клецки из мацовой муки, которые едят с бульоном на Песах. Конечно, можно есть их круглый год, но на Песах это практически обязательно у евреев ашкеназим - выходцев из Европы.
Кнейдлах мы уже готовили и я посвятила этим клецкам достаточно много контента с определенными нюансами как правильно и вкусно приготовить. Не поленитесь и посмотрите по ссылке. Единственно, что хочется добавить, то это возможность приготовить их заранее, отварить и сохранить для дальнейшего пользования в течении 2-3 дней в плотно закрытой коробке в холодильнике. У меня столько не хранятся, потому что съедают под чистую в качестве добавки.
Но вот мука мацовая осталась и мне не хотелось её сохранять. На Фейсбуке в ленте промелькнула чья-то идея ( не могу вспомнить чья - если узнаете себя - подскажите), но идея отличная. И почему я сама не додумалась?
Итак:
1 кг куриных желудков хорошо очищенных и промытых
2 крупные луковицы
соль по вкусу ( я не солю, так как птичьи желудки у нас продают солеными, их нужно хорошо вымачивать от соли)
черный перец
лавровый лист
душистый перец
200 гр томатной пасты
лимонный сок
сахар
растительное масло
Лук очистить и нарезать, обжарить на растительном масле. Промытые желудки добавить к луку, долить немного горячей воды и тушить до готовности. Время от времени перемешивайте и при надобности добавляйте немного воды.
Если есть мультиварка, то это будет идеальным вариантом для тушения, так как куриные или индюшиные желудки требуют времени на приготовление.
В конце добавьте томатную пасту, специи, лавровый лист, сахар и лимонный сок. Попробуйте. Вкус должен быть кисло-сладким.
Самое время положить в соус кнейдлах. Вы уже их приготовили?
На 150 гр мацовой муки ( 1 стакан)
1 яйцо
щепотка соли
1 стакан воды или бульона
Примерно большую часть муки смешайте с солью, яйцом и водой. Дайте постоять минут 10-15.
Добавьте остальную муку и хорошенько перемешайте. Должно получиться не очень крутое тесто, если крутое - добавьте воды. Из теста накрутите шарики величиной с грецкий орех. В кастрюле вскипятите воду и отварите шарики примерно минут десять в кипящей и подсоленой воде на среднем огне.
Переложите готовые кнейдлах в соус с желудками. Перемешайте. Дайте покипеть на маленьком огне.
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