Sbriciolata сладкий итальянский пирог-крошка

Чудесная и простая итальянская сбричолата почти родственник нашего родного тертого пирога. Просто тесто здесь не натирается, а сразу превращается в крошку. Бричола по итальянски - крошка, сбричоларе - крошить. Поэтому пирог и называется раскрошенный или пирог-крошка. Иногда его называют насыпным. Рецептов в сети множество. Но я нашла этот пирожок с легкой руки Natasha Kharnam. Мне срочно захотелось его приготовить. Клубники не было, как впрочем и никаких других ягод, кроме замороженной черники. Меня это не остановило. Мало сказать, с этого пирога начались и другие. Поэтому не расслабляемся. Будут всевозможные варианты наполнителей этого прекрасного домашнего пирога.
Сбричолата - пирог весьма демократичный в плане начинки. Творожно-ягодная начинка не принципиально, а как часть из большого выбора ягодных, фруктовых или цитрусовых вкусов.
Мой первый пирог получился спонтанно с лесными ягодами. Следующие ( а они будут - у меня планов громадьё) планирую с лимонным курдом, абрикосами... ну, лето покажет. А пока моя первая сбричолата с ягодами черники оказалась очень вкусной и сладкой. Единственно, что немного не по плану, так это черничный сок покрасивший тесто в зеленый цвет.
Ингредиенты для формы 20-22 см:
350 гр пшеничной муки ( у меня белая спельтовая)
120 гр сахара коричневого ( можно меньше, мне было слишком сладко)
140 гр сливочного холодного масла
1 яйцо
1 ч.л. разрыхлителя
ваниль
цедра половины лимона
щепотка соли
Для творожной начинки:
350 гр творога сухого ( как на сырники)
1 желток
60-80 гр сахарной пудры (мне было достаточно 60 гр, но сладкоежкам можно и больше)
350 гр ягод (можно использовать любые по вкусу)
Духовку разогреть до 180 гр С
Приготовить тесто:
Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель, цедру лимона и ваниль. Холодное масло нарезать кусочками и растереть с сухой мучной смесью до получения мелкой крошки. Добавить яйцо и снова растереть в крупную крошку. Поставить в холодильник, пока занимаетесь начинкой и подготовкой формы.
Ягоды промыть и обсушить. Творог смешать с сахарной пудрой и желтком.
Форму смазать маслом и проложить бумагой для выпечки.
Часть крошки выложить в форму. На крошку выложить половину ягод, весь творог и вторую половину ягод. Сверху выложить оставшуюся крошку и разровнять.
Поставить в разогретую духовку на 35-40 минут.
Готовый пирог хорошо остудить. Мы честно ждали пока остынет и... разрезали ещё теплым. Хочу заметить, что холодный, после холодильника он гораздо вкуснее.
Не так много времени прошло, как мне снова захотелось пирожок к чаю. Вот и наступил час клубничной сбричолаты.
Тем более, что тесто готовится молниеносно. Даже не достаю миксер. Рецепт немного изменила.
Ингредиенты:
Тесто:
300 гр мука пшеничная белая
100 гр сахара
1 ч.л. разрыхлителя
1 яйцо
ваниль
120 масло сливочное мягкое
Форма 20 см
Начинка:
200 гр клубники нарезанной кубиком
1 упаковка порошка ванильного пудинга
200 гр 5% мягкого творога "Ски" или "Гвина левана"
(прошу прощения, но я не знакома с аналогами такого сыра за границей, поэтому думаю, что заменить возможно Филадельфией или маскарпоне)
Для теста сложить все ингредиенты в миску и руками перемешать до получения крошки. Поставить в холодильник, пока готовите начинку и греете духовку.
Приготовьте форму. Просто смажьте маслом бока и низ постелите бумагой для выпечки. Так проще вынимать из формы и чище.
Клубнику помыть, высушить, нарезать небольшим кубиком. Примерно на 4-6 частей, в зависимости от величины ягод.
Творог тщательно перемешать с пудингом. Добавить клубнику и снова перемешать.
Часть крошки высыпать в форму, слегка уплотнить ( без фанатизма - слегка), выложить всю начинку, присыпать остальной крошкой и поставить на 35-40 минут в духовку на 180 гр С.
Всё! Просто чудесно. Не забудьте полностью остудить. Желательно в форме. Ароматный, в меру сладкий, чудесный пирожок к чаю или кофе.
И снова полюбившаяся сбричолата. С инжиром. Ведь сезон пропустить никак нельзя. На сей раз не творожная, а с ванильным пудингом. Почему-то захотелось. Эксперимент с начинкой удался и сбричолата получилась интересная и нежная.
Ингредиенты на форму 20 см :
Тесто:
300 гр муки
120 гр сливочного масла
1 яйцо
1 ч.л. разрыхлителя
ваниль
85 гр сахара ( можно и 100, но пудинг сладкий, поэтому уменьшила)
Начинка:
1,5 стакана молока
2 ст.л. с горкой муки
2 ст.л. сахара
1 желток
300 гр свежего инжира
1 ст.л. ликера Cointreau ( вообще не обязательно, но очень рекомендую :)
Инжир вымыть, разрезать на половинки и сбрызнуть ликёром.
Все ингредиенты для теста сложить в миску и перетереть руками в мелкую крошку. Поставить в холодильник, пока греется духовка.
Разогреть духовку до 200 гр.
Для крема растереть желток с сахаром, влить стакан молока и хорошо размешать. Перелить в сотейник.
В остальном молоке 1/2 стакана размешать муку.
Молоко с желтком поставить на огонь и когда нагреется, тонкой струйкой влить молоко с мукой, непрерывно размешивая, пока не загустеет. Снять с огня и остудить.
Пока крем остывает, форму для выпечки простелить бумагой дно и бока, половину крошки высыпать в форму. Поставить выпекаться на 10-15 мин.
Как только крошка начнет румянится, вынуть из духовки. Выложить на крошку крем, сверху половинки инжира и засыпать остатками крошки из холодильника.
Снизить температуру в духовке до 180 гр С и поставить выпекаться пирог на 35-40 минут.
Остудить в форме. Остывший пирог так же в форме желательно поставить в холодильник, что бы крем стабилизировался.
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