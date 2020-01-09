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четверг, 9 января 2020 г.

Соффиони - итальянское пирожное с творожным суфле




Итальянская выпечка постоянно не дает мне покоя. В ней я нахожу для себя неожиданные сюрпризы во вкусе, форме. Из самых обычных продуктов получаются замечательные пироги, торты, пирожные, печенья.  Порой, прочитав рецепт, кажется, что легче ничего не может быть, а иногда страшно подступиться. Однако в любом случае всё оказывается просто, доступно и очень вкусно.
Такой неожиданностью  оказалось пирожное "Соффиони". Невероятно нежное творожное суфле в тонком хрустящем тесте. В меру сладкое с тонкой цитрусовой ноткой.
При замесе теста показалось , что порция настолько мала, что из нее выйдет не более двух пирожных. На самом деле пугаться не стоит. Порция рассчитана на 6 достаточно крупных пирожных. Выпекать их лучше всего в силиконовых формах для порционных кексов. А тесто раскатывается очень тонко.
Но перейду к рецепту.

Нам потребуется:

 Для теста:

 Мука пшеничная высшего сорта     150 гр
соль щепотка
масло оливковое                                25 гр
яйцо крупное                                     1 шт
сахар                                                   40 гр

Для суфле:

 Рикотта                                              200 гр (можно заменить на жирный домашний творог,                                                                     протертый до кремообразного состояния
щепотка соли
лимонный сок                                  1/2 ч.л. (несколько капель достаточно для взбивания белков)
яйца                                                   2 шт
сахар                                                  50 гр
цедра 1 лимона

 Как готовить: 

 Замесить тесто. 

Для этого муку соединить с солью и просеять.

Яйцо взбить с сахаром и постепенно добавить оливковое масло.

Добавить муку и замесить не липкое тесто.

Убрать на 1 час в холодильник.

 Теперь можно заняться начинкой.

Аккуратно отделить белки от желтков.

Желтки взбить с сахаром, пока не побелеют. Должна получиться пышная масса.

Аккуратно ввести рикотту и лимонную цедру. Тщательно перемешать до однородного гладкого состояния.

Белки взбить с солью и лимонным соком до устойчивых пиков.

Добавляя по одной ложке осторожно вмешать в творожную массу.

Тесто вынуть из холодильника, хорошо подпыливая стол, раскатать очень тонко разрезать на 6 квадратов  размером 12х12 .

Квадраты уложить в формы и заполнить творожным кремом.

Краями теста прикрыть на начинку.

 Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 гр С 30-35 минут. Затем снизить температуру до 160 гр С и выпекать еще 15-20 минут.

Готовые пирожные остудить на решетке.

Остывшие соффиони посыпать сахарной пудрой.










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