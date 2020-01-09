Соффиони - итальянское пирожное с творожным суфле

Итальянская выпечка постоянно не дает мне покоя. В ней я нахожу для себя неожиданные сюрпризы во вкусе, форме. Из самых обычных продуктов получаются замечательные пироги, торты, пирожные, печенья. Порой, прочитав рецепт, кажется, что легче ничего не может быть, а иногда страшно подступиться. Однако в любом случае всё оказывается просто, доступно и очень вкусно.
Такой неожиданностью оказалось пирожное "Соффиони". Невероятно нежное творожное суфле в тонком хрустящем тесте. В меру сладкое с тонкой цитрусовой ноткой.
При замесе теста показалось , что порция настолько мала, что из нее выйдет не более двух пирожных. На самом деле пугаться не стоит. Порция рассчитана на 6 достаточно крупных пирожных. Выпекать их лучше всего в силиконовых формах для порционных кексов. А тесто раскатывается очень тонко.
Но перейду к рецепту.
Нам потребуется:
Для теста:
Мука пшеничная высшего сорта 150 гр
соль щепотка
масло оливковое 25 гр
яйцо крупное 1 шт
сахар 40 гр
Для суфле:
Рикотта 200 гр (можно заменить на жирный домашний творог, протертый до кремообразного состояния
щепотка соли
лимонный сок 1/2 ч.л. (несколько капель достаточно для взбивания белков)
яйца 2 шт
сахар 50 гр
цедра 1 лимона
Как готовить:
Замесить тесто.
Для этого муку соединить с солью и просеять.
Яйцо взбить с сахаром и постепенно добавить оливковое масло.
Добавить муку и замесить не липкое тесто.
Убрать на 1 час в холодильник.
Теперь можно заняться начинкой.
Аккуратно отделить белки от желтков.
Желтки взбить с сахаром, пока не побелеют. Должна получиться пышная масса.
Аккуратно ввести рикотту и лимонную цедру. Тщательно перемешать до однородного гладкого состояния.
Белки взбить с солью и лимонным соком до устойчивых пиков.
Добавляя по одной ложке осторожно вмешать в творожную массу.
Тесто вынуть из холодильника, хорошо подпыливая стол, раскатать очень тонко разрезать на 6 квадратов размером 12х12 .
Квадраты уложить в формы и заполнить творожным кремом.
Краями теста прикрыть на начинку.
Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 гр С 30-35 минут. Затем снизить температуру до 160 гр С и выпекать еще 15-20 минут.
Готовые пирожные остудить на решетке.
Остывшие соффиони посыпать сахарной пудрой.
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