Крустада, гасконский яблочный пирог, его ещё называют Вуаль невесты. Это потому, что необыкновенное тончайшее тесто выглядит настолько тонким ,легким и воздушным, что через него возможно прочесть газету. Настоящая нежнейшая вуаль.
Совсем недавно в посте о Венском яблочном штруделе, я писала о вытяжном тесте https://vkussredizemnomorie.blogspot.com/2018/09/blog-post_2.html
Так вот Гасконский яблочный пирог Крустада готовят практически из такого же теста, вытягивая его на 5-метровых столах , а и бывает на 9-метровых, поднимая в воздух и опуская, словно элегантно танцуя, добиваются без порывов довести толщину теста до десятой доли миллиметра. Удивительно! Всего -то :мука, вода, соль и яйца!
Затем его смазывают маслом и дают отдыхать несколько часов, слегка подсушивая. Выверенная, слаженная, безупречная ручная работа. В общей сложности проходят почти сутки, до того момента, когда можно начинать собирать сам пирог.
Начинка не уступает тесту, богатством вкуса и аромата. А ведь ничего особенного в ни в тесте ни в начинке нет. Впрочем, есть в начинке нечто, что дает ей такой незабываемый вкус и аромат. Это "Арманьяк" - старинный крепкий алкогольный напиток, "гасконскоке золото",также прославивший Гасконь ещё за сто лет до появления виски и сто пятьдесят до появления коньяка.
Яблоки маринуют в арманьяке и "домашнем сиропе". Как именно, что они имеют тонкий алкогольный аромат и не теряют кисло - сладкий натуральный вкус, это секрет фабрики "Прелести Алиенора" http://www.delices-dalienor.com
Естественно, что начитавшись подобных необыкновенных вещей, у меня зачесались руки приготовить,хотя бы что-то подобное. Подобное, потому что, приготовить и вытянуть тесто без конкретного рецепта, глядя на красивые картинки, даже не рискнула. Ну , и арманьяка у меня тоже не было. Тогда я пошла по пути наименьшего сопротивления и испекла из того, что посчитала самым приближенным и актуальным для моей выпечки. Короче,говоря это всего лишь попытка по мотивам знаменитого пирога. Скажу сразу: попытка удачная. Пирог полюбился с первого раза и навсегда.
Ингредиенты:
Тесто "Фило" примерно 8 листов
Масло сливочное 100 гр
Сок лимона 1 лимон
150 гр сахара
Яблоки 1 кг
Корица 1 ч.л
Ром 1 ст.л.
Ваниль
Как готовить:
Яблоки очистить,нарезать и сбрызнуть лимонным соком.
Растопить немного сливочного масла и на нем припустить яблоки с корицей,ванилью, сахаром и ромом. Все время перемешивая,пока сахар не растает полностью. Яблоки вынуть.Остудить.Остатки сиропа сохраните, они пригодятся.
Растопить оставшееся масло.
Духовку разогрейте да 190 гр.
Форму для выпечки лучше использовать низкую для тартов. Её неорбходимо смазать маслом и положить по очереди листы фило , смазывая каждый маслом. Если листы теста квадратные, укладывайте их крест-накрест. Каждый смазанный маслом лист, посыпайте сахаром. Таким образом выложите 6 листов.
Переложите на тесто начинку и свисающими краями теста прикройте её.Смажьте маслом. Оставшиеся два листа,порвите на крупные куски и скомкайте их, как бумагу. Выложите поверх пирога и сбрызните остатками масла. Должен получится такой художественный беспорядок.
Поставьте выпекать в разогретую духовку на 25-30 минут.
Готовый пирог будет прекрасного золотистого цвета. Пока он горячий, полейте остатками сиропа.
Теперь наберитесь терпения и дайте пирогу хорошо остыть. При желании можно посыпать сахарной пудрой, но это уже дело вкуса.
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